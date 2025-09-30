سرپرست معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد از پیگیری برای ایجاد پارک گردشگری سافاری در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، افشین بهمنی در نشست با رئیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان به مناسبت هفته گردشگری، گفت: رفع مشکلات حوزه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان در دستور کار جدی این معاونت است.

سرپرست معاونت گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نقش مهمی در جذب گردشگر در حوزه گردشگری ورزشی و دیگر زمینه‌ها برای استان دارد.

مسئول کانون کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست، گفت: کانون جهانگردی دارای کلوپ‌های متعدد از جمله کلوپ سافاری، کلوپ اسب سواری، کلوپ خودرو‌های کلاسیک، کلوپ ادونچر، کلوپ خودرو‌های شهری و.. است.