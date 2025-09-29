به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحسین طرفی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، با اشاره به اهمیت استفاده از سخنگاه‌های عمومی به ویژه نماز جمعه و مساجد توسط مسئولان قضایی، بر ترویج فرهنگ صلح و سازش و روش‌های جایگزین قضایی تاکید کرد و گفت: ترویج صلح و سازش، نیازمند همت جمعی است و نباید آن را به شورا‌های حل اختلاف خلاصه کرد.

وی ضمن قدردانی از عملکرد مطلوب شورای حل اختلاف، به آمار طلاق اشاره کرد و از عموم شهروندان خواست تا با تأسی از آموزه‌های دینی، نسبت به ایجاد صلح و سازش در خانواده‌ها تلاش کنند.

هادی حاتمیان گفت: بر اساس روایات اسلامی، آشتی دادن در خانواده‌ها، مقامی رفیع همچون شهادت دارد و این بالاترین ارزش‌ها برای فردی است که واسطه سازش شده است.

حجت السلام المسلمین لفته‌پور امام جمعه این شهرستان نیز گفت: همه ما باید همت کنیم تا فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی صیانت شود چرا که دوری از آموزه‌های قرآنی و اسلامی، موجب کجروی‌های اجتماعی و افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه خواهد شد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین لفته‌پور با اهدای لوح تقدیر، از زحمات مسئولین قضایی و مدیران دادگستری قدردانی کرد.