به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین نوری نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی امروز در دیدار با کارکنان پلیس فتا استان با اشاره به جایگاه مهم فضای مجازی در شرایط کنونی گفت: دشمنان در این میدان تلاش می‌کنند با شایعه پراکنی، نشر اخبار دروغ، تضعیف باور‌های دینی و تحریف واقعیت‌ها، ذهن و دل جوانان و مردم ما را هدف قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین نوری افزود: اگر در دوران دفاع مقدس رزمندگان اسلام در خط مقدم برای حفاظت از مرز‌های جغرافیایی کشور ایستادگی کردند، امروز کارکنان پلیس فتا در خط مقدم جهاد سایبری قرار دارند و وظیفه خطیر پاسداری از مرز‌های فکری، فرهنگی و اعتقادی جامعه را بر عهده دارند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت کاربران در فضای مجازی خاطرنشان کرد: مردم باید بتوانند در بستر فضای مجازی با آرامش، اعتماد و اطمینان خاطر به فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و اقتصادی خود بپردازند و این امنیت تنها با مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی شما عزیزان فراهم می‌شود و نقش شما در این عرصه بسیار حیاتی و بی‌بدیل است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان پلیس فتا تأکید کرد: شما سربازان گمنام جبهه جنگ نرم هستید که با روحیه جهادی و نگاه بسیجی می‌توانید تهدید‌های فضای مجازی را به فرصت تبدیل کنید و این فضا را در خدمت پیشرفت، تعالی و امنیت جامعه قرار دهید.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تلاش شما عزیزان، فضای مجازی به بستری امن، سالم و سازنده برای رشد فرهنگی، علمی و اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد و جوانان ما در این بستر به جای آسیب دیدن، به سمت شکوفایی و خلاقیت هدایت خواهند شد.