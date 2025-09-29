به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین حاتمی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه کردستان با اشاره به جنایات استکبار قبل و بعد از انقلاب علیه کشورمان و نیز به شهادت رساندن سرداران، دانشمندان و مردم بی گناه در جنگ 12 روزه گفت: ما باید برای مقابله با دشمنان ایران ، قوی شویم و تنها راه قوی شدن اعتلای علم و امید به آینده است.

سی و سه مرده رئیس دانشگاه کردستان هم با اشاره به اینکه در مقابل رژیم بعث عراق، با ایثار، شهادت و غیرت پیروز شدیم گفت: رمز پیروزی ما بر دشمنان در عصر حاضربا تجهیز شدن به سلاح علم امکان پذیر است.