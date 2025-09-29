پخش زنده
در راستای یادواره پنج هزار و ۵۳۶ شهید دفاع مقدس کردستان امروز مراسمی در دانشگاه کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین حاتمی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه کردستان با اشاره به جنایات استکبار قبل و بعد از انقلاب علیه کشورمان و نیز به شهادت رساندن سرداران، دانشمندان و مردم بی گناه در جنگ 12 روزه گفت: ما باید برای مقابله با دشمنان ایران ، قوی شویم و تنها راه قوی شدن اعتلای علم و امید به آینده است.
سی و سه مرده رئیس دانشگاه کردستان هم با اشاره به اینکه در مقابل رژیم بعث عراق، با ایثار، شهادت و غیرت پیروز شدیم گفت: رمز پیروزی ما بر دشمنان در عصر حاضربا تجهیز شدن به سلاح علم امکان پذیر است.