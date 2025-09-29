به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و در راستای کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان مراسمی در دانشگاه کردستان برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام حاتمی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه کردستان با اشاره به دشمنی مستکبران با کشورمان قوی شدن و ایستادگی را تنها راه مقابله توطئه‌های دشمنان بیان کرد.

سی و سه مرده رئیس دانشگاه کردستان هم با اشاره به جانفشانی شهدا و ایثار گری مردم گفت: رمز پیروزی ما بر دشمنان در عصر حاضربا تجهیز شدن به سلاح علم امکان پذیر است.

به مناسبت هفته دفاع مقدس میز خدمت مسئولین اجرایی و دادگستری شهرستان دهگلان در دهستان بلدستی برگزار شد.

سردار الهی فرمانده نیروی انتظامی استان در سفر به دهگلان از رشادت و ایثار جانباز ۵۰ درصد افشین مرادی از جانبازان دوران دفاع مقدس تجلیل کرد.

همایش پیاده روی کارکنان ادارات دیگر برنامه‌ای بود که به مناسبت هفته دفاع مقدس در دهگلان اجرا شد.



یادواره شهدای دانش آموز در مدرسه شهید کمانگر قروه برگزار و از خانواده شهیدان نامور و حاجی مرادی تجلیل شد.

در قروه همچنین در مراسمی به مناسبت هفته دفاع مقدس از رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت قدردانی شد.