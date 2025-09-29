پخش زنده
سرپرست اداره دامپزشکی ایذه گفت: یک واحد عرضهکننده غیرمجاز فرآوردههای خام دامی در محورهای بینراهی این شهرستان با دستور مقام قضایی پلمب و به مرجع قضایی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش شاهپری اظهار داشت: یک واحد عرضهکننده غیرمجاز فرآوردههای خام دامی در محورهای بینراهی شهرستان ایذه توسط کارشناسان بهداشتی شناسایی و با دستور مقام قضایی پلمب و پرونده آن برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شد.
وی افزود: این واحد متخلف بدون دریافت هرگونه مجوز قانونی و بدون رعایت اصول و ضوابط بهداشتی، اقدام به عرضه گوشت و سایر فرآوردههای خام دامی در محورهای بینراهی نموده بود که با توجه به خطرات جدی تهدیدکننده سلامت عمومی، اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام گرفت.
شاهپری با اشاره به ابعاد گسترده این تخلف ادامه داد: علاوه بر عرضه غیرمجاز در محل این واحد در فضای مجازی نیز اقدام به تبلیغ و فروش فرآوردههای خام دامی میکرد که این موضوع زمینه سوءاستفاده و فریب شهروندان را فراهم ساخته بود.
رئیس اداره دامپزشکی ایذه تأکید کرد: توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی تنها باید از طریق واحدهای مجاز، تحت نظارت و کنترل بهداشتی دامپزشکی انجام گیرد و شهروندان و مسافران باید توجه داشته باشند که خرید از مراکز غیرمجاز، ریسک ابتلا به بیماریهای مشترک بین انسان و دام را به شدت افزایش میدهد و سلامت جامعه را به خطر میاندازد.
وی ضمن هشدار جدی به سودجویان بیان داشت: اداره دامپزشکی ایذه در راستای وظایف قانونی و حفظ امنیت غذایی جامعه، به طور مستمر نظارتهای خود را در سطح مراکز عرضه تشدید کرده و با هرگونه عرضه خارج از شبکه رسمی، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
گفتنی است، با تشکیل پرونده قضایی، فعالیت این واحد متخلف متوقف و پرونده جهت رسیدگی قانونی در دستگاه قضا در حال پیگیری است و همچنین روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه فرآوردههای خام دامی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاعرسانی کنند.