معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر نقش تاریخی و بنیادین زنان، خواستار همگرایی و همکاری برابر زنان و مردان برای دستیابی به موفقیت و پیشرفت کشور شدو گفت: دولت چهاردهم عزم جدی برای بهرهگیری از ظرفیت بانوان در عرصههای مدیریت و توسعه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهروزآذر در گردهمایی «زنان پیشگام در گردشگری پایدار» که با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، بیان کرد: «برای حرکت رو به جلو و دستیابی به موفقیت، نیازمند دو بال قدرتمند زنان و مردان هستیم. باور به این اصل، کلید پیشرفت کشور است.»
وی با اشاره به جایگاه تاریخی زنان در تمدن ایران، به نقش پررنگ بانوان در تخت جمشید اشاره کرد و گفت: «مسئله حقوق زنان مقولهای نوظهور نیست؛ از دیرباز زنان در عرصههای مختلف حضور داشته و نقشآفرینی کردهاند. این حضور پررنگ در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز مشهود بود؛ جایی که بیش از ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده تقدیم انقلاب شد.»
معاون رئیسجمهور، خانواده را رکن اساسی جامعه و بنیادیترین نهاد اجتماعی دانست و یادآور شد: «در قانون اساسی ما، به ویژه اصل ۲۱، اهمیت ویژهای به جایگاه زنان و خانواده اختصاص داده شده است. دولت چهاردهم تمام تلاش خود را برای تحقق این اصول مترقی به کار خواهد بست.»
وی با قدردانی از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از تلاشهای رئیسجمهور در جهت بهکارگیری ظرفیت زنان خبر داد و افزود: «رئیسجمهور در جلسات معرفی استانداران بر استفاده از توانمندی بانوان تأکید کردهاند. هماکنون چهار زن در کابینه مشغول به کار هستند و بیش از ۲۰ انتصاب زن در سطوح مدیریتی کلان صورت گرفته است.»
بهروزآذر، ایجاد خاطرات مشترک خانوادگی را از عوامل مهم در استحکام خانواده و عبور از چالشها دانست و به چهار چالش بزرگ جهانی در حوزه خانواده، از جمله تأثیر فناوریهای نوین بر زبان مادری اشاره کرد.
وی در پایان، بر لزوم شناخت ظرفیتهای متنوع ایران، از جمله اقلیم و زبانهای گوناگون، برای تقویت وحدت و همبستگی ملی تأکید کرد. معاون رئیسجمهور از تلاشهای زنان در حوزه گردشگری که به حفظ و معرفی آیینها و رسوم کمک میکنند، قدردانی کرد و از دستاندرکاران برگزاری این گردهمایی و کسانی که در نمایش تصویر واقعی ایران تلاش میکنند، تشکر نمود.
در این نشست، بانوان فعال و برگزیده حوزه گردشگری نیز دیدگاهها و دغدغههای خود را مطرح کردند که با دقت از سوی مقامات حاضر شنیده و مورد توجه قرار گرفت.