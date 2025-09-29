افزایش مبتلایان به بیماری آنفولانزا در کهگیلویه و بویراحمد
با شیوع موج جدید آنفولانزا، شمار بیماران مراجعهکننده به مراکز درمانی استان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، متخصص بیماریهای عفونی، گفت: بیماری آنفولانزا برخلاف سرماخوردگی ساده، میتواند برای کودکان، سالمندان و بیماران زمینهای خطرناک باشد. دکتر فاضلی با اشاره به اینکه درمان به موقع و رعایت نکات بهداشتی، نقش مهمی در کنترل این بیماری فصلی دارد، افزود: رعایت بهداشت فردی، شستن مرتب دستها، استفاده از ماسک در مکانهای عمومی و تزریق واکسن آنفولانزا، مهمترین راههای پیشگیری از این بیماری است. وی با بیان اینکه خوددرمانی باعث تشدید روند بیماری آنفولانزا میشود، اضافه کرد: شهروندان در صورت بروز علائمی مانند تب، بدندرد و سرفه شدید، سریع به پزشک مراجعه کنند.