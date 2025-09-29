پخش زنده
اجرای طرح هادی در ۲۵۴ روستای هرمزگان با ۲۶ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات پارسال در دست پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان گفت: طرح هادی ۱۴۵روستا نیز در مرحله نیمهتمام قرار دارد.
شهریار نوریزاده افزود: طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس، بندرلنگه و بندرکنگ پیشرفت چشمگیری دارد.
وی گفت: تخصیص هزار و ۲۱۲ واحد به متقاضیان واجد شرایط در استان با بالاترین امتیاز از هفته گذشته آغاز شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان گفت: بقیه واحدها نیز با جدیت در حال اجراست که بخش عمده آن در سالهای آینده تکمیل میشود و در اختیار مردم قرار میگیرد.
نوریزاده افزود: از پنجهزار و۵۰۰ واحد مسکونی ساخته شده در طرح مسکن شهری، تاکنون۹۸۰ واحد تکمیل و به متثاضیان تحویل شده است.
وی گفت: سههزار و ۵۰۶ واحد دیگر نیز در مراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارد.