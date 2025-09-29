

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

** سه شنبه ۸ مهر:

آتالانتا ایتالیا - کلوب بروخه بلژیک

غیرت آلمانی قزاقستان - رئال مادرید اسپانیا

آتلتیکومادرید اسپانیا - آینتراخت فرانکفورت آلمان

چلسی انگلیس - بنفیکا پرتغال

اینتر ایتالیا - اسلاویاپراگ چک

بودوگلیمت نروژ - تاتنهام انگلیس

گالاتاسرای ترکیه - لیورپول انگلیس

المپیک مارسی فرانسه - آژاکس هلند

پافوس قبرس - بایرن مونیخ آلمان

* چهارشنبه ۹ مهر:

قره باغ جمهوری آذربایجان - اف ث کپنهاگن دانمارک

اونیون سن ژیلوآز بلژیک - نیوکاسل یونایتد انگلیس

آرسنال انگلیس - المپیاکوس یونان

- مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی عضو تیم المپیاکوس یونان است.

موناکو فرانسه - منچسترسیتی انگلیس

بایرلورکوزن آلمان - آیندهوون هلند

بوروسیا دورتموند آلمان - آتلتیک بیلبائو اسپانیا

بارسلونا اسپانیا - پاری سن ژرمن فرانسه

ناپولی ایتالیا - اسپورتینگ لیسبون پرتغال

ویارئال اسپانیا - یوونتوس ایتالیا