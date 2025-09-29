پخش زنده
هفته دوم دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ قهرمانان اروپا فردا آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
** سه شنبه ۸ مهر:
آتالانتا ایتالیا - کلوب بروخه بلژیک
غیرت آلمانی قزاقستان - رئال مادرید اسپانیا
آتلتیکومادرید اسپانیا - آینتراخت فرانکفورت آلمان
چلسی انگلیس - بنفیکا پرتغال
اینتر ایتالیا - اسلاویاپراگ چک
بودوگلیمت نروژ - تاتنهام انگلیس
گالاتاسرای ترکیه - لیورپول انگلیس
المپیک مارسی فرانسه - آژاکس هلند
پافوس قبرس - بایرن مونیخ آلمان
* چهارشنبه ۹ مهر:
قره باغ جمهوری آذربایجان - اف ث کپنهاگن دانمارک
اونیون سن ژیلوآز بلژیک - نیوکاسل یونایتد انگلیس
آرسنال انگلیس - المپیاکوس یونان
- مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی عضو تیم المپیاکوس یونان است.
موناکو فرانسه - منچسترسیتی انگلیس
بایرلورکوزن آلمان - آیندهوون هلند
بوروسیا دورتموند آلمان - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
بارسلونا اسپانیا - پاری سن ژرمن فرانسه
ناپولی ایتالیا - اسپورتینگ لیسبون پرتغال
ویارئال اسپانیا - یوونتوس ایتالیا