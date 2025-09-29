پخش زنده
مسجد جامع قدیم فردوس که از فهرست ثبت جهانی حذف شده بود، بار دیگر به عنوان نامزد ثبت جهانی بررسی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: فردوس و خراسان جنوبی بخش مهمی از پازل گردشگری ایران است چرا که در خراسان جنوبی ۱۰ اثر ثبت شده جهانی وجود دارد.
برآبادی افزود: یکی از این ۱۰ اثر در شهرستان فردوس و اثر قنات بلده است.
به گفته وی مسجد جامع قدیم فردوس که از فهرست ثبت جهانی حذف شده بود بار دیگر به عنوان نامزد ثبت جهانی بررسی خواهد شد تا امکان وجود در این فهرست را پیدا کرد.
برآبادی گفت: مسجد جامع تون، که امروزه بیشتر مسجد جامع قدیم نامیده میشود، از جمله نقاط دیدنی شهر فردوس است که در محوطهٔ باستانی تون در جنوب غربی این شهر قرار دارد.مسجد جامع تون متعلق به دوره سلجوقیان بودهاست.
به گفته وی مسجدی که امروزه به یادگار مانده، از مساجد دو ایوانی سبک خراسانی است که ایوان شرقی و پایاب مسجد در زلزلهای مهیب در اوایل دوره صفویه فرو ریخته و به جز ایوان قبله و گنبدخانههای طرفین آن، سه ضلع دیگر در دوره صفوی با کمی عقبنشینی از هر ضلع، مجدداً بازسازی شدهاند.
به گفته وی این مسجد با شمارهٔ ۱۲۲۲ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شدهاست.
وی با اشاره به اینکه قنات بلده یک شاهکار است، گفت: از این جهت به همه مسافران پیشنهاد میکنم حتماً از قنات بلده فردوس بازدید داشته باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با بیان اینکه گردشگری روستا مغفول مانده است، گفت: این در حالی است که بخش مهمی از گردشگری در خراسان جنوبی مرتبط با روستاهای پر پتانسیل استان برمیگردد.
برآبادی افزود: ما در خراسان جنوبی روستایی داریم که در آن نخل و شالی در کنار هم قرار دارند که بی شک برای گردشگر جذاب است.
به گفته وی همچنین ما باید توجه ویژهای به گردشگری نجوم داشته باشیم که فردوس و سرایان در این زمینه پتانسیلهای زیادی دارند چرا که پدیده آسمان تاریک در برخی شهرستانهای خراسان جنوبی در خاورمیانه بی نظیر است.