به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحی امیری روز دوشنبه ۷ مهرماه در گردهمایی زنان پیشگام در گردشگری که با حضور فاطمه هاشمی و زهرا بهروز آذر معاون امور زنان رئیس جمهور در مجموعه تاریخی و فرهنگی سعدآباد برگزار شد، اظهار کرد: زنان در حوزه گردشگری حضوری مقتدرانه دارند و ۳۰ درصد ظرفیت راهنمایان و ۵۰ درصد از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه زنان حق دارند نیمی از ظرفیت‌های دولت را عهده دار شوند، تاکید کرد: رویکرد ما این است که کار را به زنان بسپاریم. باید از رویکرد انجماد و تحجر و ولنگاری عبور کنیم و بپذیریم هر کسی که شایسته است، می‌تواند پرچمدار باشد. واقعیت این است که هر کجا کاری را به زنان سپردیم موفق بودیم.

صالحی امیری گفت: زنان ایرانی انگیزه دارند که توانایی و صلاحیت تخصصی خود را ثابت کنند. هیچ منتی به زنان وجود ندارد جز اینکه باور کنیم قطار توسعه بدون نیمی از جمعیت جامعه به مقصد نمی‌رسد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: زنان ایران به منزلتی برابر نیاز دارند. باید باور کنیم در یک جامعه، انسانیت هویت دارد. دولت چهاردهم به حضور زنان در قدرت باور دارد. در یک جامعه اخلاقی و انسانی جنسیت جایی ندارد و همه انسان‌ها از حقوقی برابر و عادلانه برخوردارند.

صالحی امیری اضافه کرد: بدترین شکل نگاه، نگاه ابزاری به زنان است. باید از این نگاه حقیرانه خارج شویم. هیچکس حق ندارد از این ظرفیت استفاده ابزاری کند، حق زنان است که نیمی از پست‌های مدیریتی را اشغال کنند. هرگاه به زنان و دختران اعتماد کردیم پاسخ مثبت دریافت کردیم. ما تلاش می‌کنیم این مسیر عقلانی را با سرعت طی کنیم.

وی گفت: در دولت قبل برای قرار گرفتن زنان در کابینه دولت مخالفت شد، اما در دولت چهاردهم زنان در پست‌های مدیریتی دولت قرار گرفتند. این هفته، هفته جشن و سرور برای جامعه گردشگری ایران است و برنامه‌ها را با حضور زنان و مردان فعال در این صنعت برگزار می‌کنیم.