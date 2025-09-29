مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: مالکان شناور‌های بدون هویت با کاربری صیادی و تفریحی که دارای موتور دو زمانه هستند، تا هفتم آبان می‌توانند شناور‌های خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حسین عباس‌نژاد افزود: پس از پایان این مهلت امکان ثبت و دریافت گواهینامه از اداره ثبت شناور‌ها وجود ندارد و به‌عنوان شناور بدون هویت اجازه هیچ‌گونه رفت و آمد دریایی ندارند.

وی گفت: متقاضیان واجد شرایط در هرمزگان می‌توانند قایق‌های بدون هویت خود را در سامانه الکترونیک (SP.PMO.IR) ثبت کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: امسال تاکنون نه هزار و ۲۲۰ فروند قایق بدون هویت در استان در سامانه ثبت شده است.

