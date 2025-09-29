به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با اشاره به اینکه ماموران امنیت اقتصادی پلیس آگاهی شهرستان حین گشت‌زنی درسطح حوزه استحفاظی یک دستگاه موتورسیکلت سنگین بدون پلاک را در حال تردد مشاهده و آن را متوقف کردند، گفت: در بررسی صورت گرفته مشخص شد، این موتورسیکلت بالای ۲۵۰ سی‌سی و بدون هرگونه مدارک معتبر است.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا با اعلام اینکه در این رابطه متهم ۳۸ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش تقریبی موتورسیکلت قاچاق را ۵ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی عنوان کرد و اظهار داشت: از آنجایی که پدیده قاچاق یکی از مهمترین عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی محسوب می‌شود، پلیس با افرادی که بخواهند با واردات اینگونه کالا به اقتصاد کشور ضربه وارد کنند، در چهار چوب قانون برخورد خواهد کرد.

سرهنگ جعفر عدلی مژدهی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از قاچاق و احتکار کالا یا هرگونه فعالیت مخل نظام اقتصادی، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.