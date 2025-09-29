پخش زنده
رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه گفت: بیش از ۹۰ درصد پروندههایی که در ملاقاتهای مردمی یا مراجعات عمومی به ما ارجاع میشوند، در نهایت به نتیجه مطلوب میرسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه امروز دوشنبه ۷ مهر در مرکز ارتباطات قوه قضاییه حضور یافت و به درخواستهای حقوقی و قضایی ۲۵ نفر از مراجعهکنندگان رسیدگی کرد.
عبدلیانپور در حاشیه این نشست افزود: در این جلسه نمایندگان بیش از ۱۰ تشکل مردمنهاد حضور داشتند و انتقاداتی در خصوص به عملکرد قوه قضاییه مطرح کردند که با توضیحات و تشریح اقدامات انجامشده، نگاههای انتقادی آنها در پایان به قدردانی و اعتماد تبدیل شد.
وی افزود: به اعتقاد من، اگر اقدامات مثبت و مؤثر قوه قضاییه و همچنین آموزشهای علمی، عمومی و تخصصی حقوقی که در این نهاد در حال انجام است، بهدرستی برای مردم تبیین شود، هم موجب کاهش دعاوی خواهد شد و هم در مسیر تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.
عبدلیانپور با اشاره به ماده ۴۷۷ قانون گفت: هرچند حجم زیادی از تقاضاهای اعمال این ماده نهایتاً رد میشود، اما مواردی وجود دارد که واقعاً خلاف شرع بین رخ داده و باید اصلاح شود. امروز نیز یکی از این موارد بهطور صریح مشاهده شد. قانون این اختیار ویژه را به رئیس قوه قضاییه داده که در چنین مواردی ورود مستقیم داشته باشد.
رئیس مرکز وکلا در ادامه تأکید کرد: در مرکز وکلا با تشکیل کارگروههای تخصصی، پروندهها را با دقت بررسی میکنیم. گاهی افراد مسیر دادرسی را به اشتباه رفتهاند که آنها را به مسیر صحیح هدایت میکنیم. همچنین کارشناسان رسمی در بسیاری از پروندهها با اصلاح روند کارشناسی، مسیر پرونده را تغییر دادهاند. بر همین اساس میتوانم قاطعانه بگویم که بیش از ۹۰ درصد پروندههایی که در ملاقاتهای مردمی یا مراجعات عمومی به ما ارجاع میشوند، نهایتاً به نتیجه مطلوب میرسند.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مرکز وکلا با جامعه خاطرنشان کرد: حضور در مرکز ملاقات مردمی قوه قضاییه تنها بخشی از ارتباط ما با مردم است. علاوه بر آن، برنامه حضور هفتگی وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده در مساجد سراسر کشور نیز جلوهای دیگر از خدمترسانی نزدیک مرکز به جامعه است که رضایتمندی عمومی را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
در این ملاقات مردمی، مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز، سلیمانی رئیس اداره معاضدت مرکز، امیرحسین بهارلو معاون حقوقی مرکز، کمیجانی معاون وکلای مرکز و محمد یوسفی رئیس حوزه ریاست حضور داشتند و به درخواستهای مردمی مطروحه از جانب مراجعان رسیدگی کردند.