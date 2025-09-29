برپایی نمایشگاه عکس پدران و مادران شهدای استان گلستان
نمایشگاه عکس چشم و چراغ روایتی تصویری از پدران و مادران شهدای استان گلستان تا ۱۶مهر در حوزه هنری شهر گرگان برپا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛در این نمایشگاه خانواده ۱۰۴ شهید گلستانی به تصویر کشیده شد .
پایداری بر اصل شهادت محور این نمایشگاه عکس بود.
این نمایشگاه به همت حوزه هنری و بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس برپا شد.
افتخار استان گلستان این است که در مترو و معابر مختلف تهران از این آثار استفاده شد.
این نمایشگاه از امروز ۷مهرماه تا ۱۶مهرماه در حوزه هنری شهر گرگان برپا خواهد بود.