نمایشگاه عکس چشم و چراغ روایتی تصویری از پدران و مادران شهدای استان گلستان تا ۱۶مهر در حوزه هنری شهر گرگان برپا است.

برپایی نمایشگاه عکس پدران و مادران شهدای استان گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان در این نمایشگاه خانواده ۱۰۴ شهید گلستانی به تصویر کشیده شد .

پایداری بر اصل شهادت محور این نمایشگاه عکس بود.

این نمایشگاه به همت حوزه هنری و بنیاد حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس برپا شد.

افتخار استان گلستان این است که در مترو و معابر مختلف تهران از این آثار استفاده شد.