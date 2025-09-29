پخش زنده
سرشماری زنبورستانها بمنظور ارائه خدمات بهتر به فعالان این بخش تا ۱۷ مهر انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: نتایج این سرشماری به منظور برنامهریزیهای آتی در حوزه زنبورداری، ارائه خدمات بهتر به فعالان این بخش و همچنین تعیین سیاستهای حمایتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مهراب کریمیپور از زنبورداران استان درخواست کرد تا با مراجعه به مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، در این طرح مشارکت کنند.