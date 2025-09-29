پخش زنده
بیستمین کنگره بینالمللی زنان و زایمان با مشارکت گسترده متخصصان و اساتید برجسته داخلی و خارجی در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فریده شجاعی، ساناز کبیری و علیرضا شهاب از فدراسیون فوتبال به عنوان اعضای هیئت علمی و سخنران در بیستمین کنگره بینالمللی زنان و زایمان حضور دارند.
بیستمین کنگره بینالمللی زنان و زایمان با مشارکت گسترده متخصصان و اساتید برجسته داخلی و خارجی در تهران در حالی برگزار میشود که در این رویداد علمی معتبر، سه نفر از نمایندگان فدراسیون فوتبال ایران شامل فریده شجاعی، ساناز کبیری و علیرضا شهاب به عنوان اعضای هیئت علمی و سخنران حضور دارند.
این سه نفر در سخنرانیهای خود به بررسی و تبیین مسائل مختلف مرتبط با سلامت بانوان، ورزش قهرمانی و پیوند پزشکی با فوتبال میپردازند.
طرح دیدگاههای نمایندگان فدراسیون فوتبال در این کنگره، نشاندهنده اهمیت توجه به حوزه سلامت زنان ورزشکار و بهرهگیری از یافتههای علمی برای ارتقای سطح ورزش بانوان کشور است.
حضور اعضای فدراسیون فوتبال در چنین رویدادهایی میتواند زمینهساز همکاریهای گستردهتر میان جامعه پزشکی و ورزشی باشد و نقش مؤثری در بهبود شرایط سلامت بانوان ورزشکار ایفا کند.