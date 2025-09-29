به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل پالایشگاه آبادان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز آتش نشانی و ایمنی گفت: هفتم مهرماه سال ۱۳۵۹ یادآور خاطرات بسیار جاودانه در تاریخ کشور ماست که به نام روز ایمنی و آتش نشانی نیز مزین شده است.

فردین راشدی با بیان اینکه این روز به مناسبت مردان بی‌ادعا و قهرمانان واقعی به یادگار مانده و نامگذاری شده است افزود:

با توجه به مسئولیت‌هایی که شرکت پالایش پخش آبادان دارد علاوه بر نگهداشت پالایشگاه، عهده‌دار کل منطقه نفتی و کنترل غیرعامل آن است و ما حتی در مقابل شهرستان و روستا‌ها نیز مسئول هستیم.

وی افزود: درصدد هستیم ناوگان آتش نشانی پالایشگاه را تا آنجایی که امکان دارد تجهیز کنیم تا بتوانیم کل شهرستان را نیز در اسرع وقت در حوادث و هرگونه اتفاقاتی که ممکن است ناخواسته رخ دهد پوشش دهیم.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان با اشاره به اینکه امروز تداعی کننده خاطرات زیادی در مهر ماه سال ۵۹ در شهرستان آبادان است یادآور شد: در چنین روزی در سال ۱۳۵۹ تانک فارم آبادان و همچنین مخازن پالایشگاه در محاصره حجم شدید آتش بود و ما یاد و خاطره آن عزیزانی که هم اکنون در بین ما نیستند که در آن روز در حین انجام وظیفه به شهادت رسیدند و به گونه‌ای هدفمند مورد بمباران دشمن بعثی قرار گرفتند گرامی می‌داریم و امیدوار هستیم تا با تقویت هر چه بیشتر ناوگان آتش نشانی بتوانیم ساز و کاری را اتخاذ کنیم که با ابتکار عمل‌ها، هرگونه حریقی را در حداقل زمان ممکن مهار کنند.