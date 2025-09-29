پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه گفت: تکمیل زنجیره ارزش در رشتههای مختلف صنایعدستی در اولویت کار معاونت صنایعدستی استان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی گفت: صنایعدستی یکی بزرگترین حوزههای اصلی ایجاد اشتغال در استان است که اگر به آن توجه شود میتواند بخش مهمی از مشکلات بیکاری استان را کاهش دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: در استان کرمانشاه فرصتهای زیادی در حوزه صنایعدستی وجود دارد که باید به آن توجه شود تا این صنعت رونق بگیرد.
او گفت: آموزش، تبلیغات و توجه به بازار فروش از جمله نیازهای این حوزه است که در دستور کار ادارهکل قرار دارد.
فرمانی تصریح کرد: برای حمایت از هنرمندان و صنعتگران تکمیل زنجیرههای ارزش در رشتههای صنایعدستی باید در استان تکمیل شود تا هنرمندان دغدغهای برای تولید نداشته باشند. در دو سال گذشته کار تکمیل زنجیرهای ارزش در تعدادی از رشتههای صنایعدستی در استان در دست اقدام قرار گرفته است که امیدواریم به نتایج خوبی منتج شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه اظهار کرد: امروز یک طرح سرمایهگذاری صنایعدستی در حوزه نخریسی و رنگرزی در شهرستان سنقر و کلیایی مورد بررسی قرار گرفت که با هدف تکمیل زنجیره ارزش و تامین نیاز رشتههایی همچون، گلیم بافی، گیوه بافی، موج بافی و فرش دستباف و. راهاندازی میشود.
در این جلسه یک طرح سرمایهگذاری صنایعدستی در حوزه نخریسی و رنگرزی در شهرستان سنقروکلیایی با تقاضای دریافت ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بررسی شد.