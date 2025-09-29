به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد گفت:همزمان با سراسر کشور امروز جشن عاطفه‌ها در مدارس استان یزد نواخته شد و دانش آموزان کمک‌های نقدی خود را اهدا کردند.

مبشری افزود:این مراسم در مدرسه شهید پاکنژاد یزد با حضور آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار و جمعی از مسئولان استان یزد برگزار شد.

وی ادامه داد: جشن عاطفه‌ها تا ۱۵ مهرماه در مدارس استان یزد ادامه دارد و خیران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را برای کمک به دانش آموزان نیازمند به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۱۳۶۷۷۷۷۷ و یا کد دستوری *۸۸۷۷*۰۳۵# واریز کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد گفت: کمک‌های مردمی بلافاصله پس از جمع‌آوری در قالب بسته‌های لوازم‌التحریر بین ۸ هزار دانش‌آموز نیازمند یزدی توزیع خواهد شد.