به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اسدی با بیان اینکه این مراسم به صورت حضوری در چند محله و به شکل مجازی و ویدیویی در سایر مناطق برگزار شد، افزود: امسال چهارمین سال اجرای طرح محرومیت‌زدایی در محلات شیراز است و این طرح که از سال ۱۴۰۱ با ۴۰ محله آغاز شد، امروز به ۱۵۲ محله رسیده است.

وی ادامه داد: طرحهای محرومیت‌زدایی شامل اجرای طرح های مختلفی مثل توزیع بسته‌های معیشتی و نوشت‌افزار ، تعمیر منازل مسکونی، آسفالت، لوله‌گذاری ، جدول‌گذاری و مرمت معابر است که موجب رضایتمندی و امیدآفرینی در میان شهروندان شده است.

شهردار شیراز با اشاره به اعتبارات این بخش در سال جاری تصریح کرد: امسال حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برای محرومیت‌زدایی پیش‌بینی شده که تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان آن در آستانه بهره‌برداری و استفاده مردم قرار دارد.