خراسان رضوی با ۴۹۹ تشکل مردم نهاد فعال در حوزه کشاورزی، مقام اول کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان با سطح زیر کشت حدود ۹۰۰ هزار هکتار، معادل هفت درصد از اراضی زیر کشت کشور را دارا است.

مجید جعفری با تاکید بر اهمیت مشارکت مردمی، ادامه داد: فعالیت تشکل‌های سازمان یافته و فعال، مهمترین حلقه توسعه کشاورزی پایدار در خراسان رضوی است.

او اظهار کرد: همه برنامه‌ها و سیاست‌های سازمان بر اساس مشارکت و واگذاری امور به تشکل‌ها برنامه‌ریزی و سعی شده در حوزه‌های مختلف مانند تامین و توزیع انواع کود‌های شیمیایی یارانه دار، تامین و توزیع بذر اصلاح شده، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بسیاری از خدمات دیگر، از توان شبکه تشکل‌ها استفاده شود.

وی گفت: در مجموع در ۳۰ شهرستان استان تعداد ۴۵ اتحادیه تخصصی صنفی کشاورزی و ۱۵ اتاق اصناف کشاورزی، مشغول فعالیت و حمایت از کشاورزان هستند.