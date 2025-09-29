پخش زنده
نخستین دوره مسابقات تیراندازی ویژه بانوان دستگاههای اجرایی شهرستان بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز خلیج فارس، مسئول بسیج ادارات و دستگاههای اجرایی سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: در این دوره از مسابقات صد تن از بانوان ۷۰ دستگاه اجرایی شهرستان بندرعباس شرکت کردند.
سرهنگ پاسدار حسن شجاعی افزود: این دوره از مسابقات با هدف ترویج فرهنگ ورزش در بین کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان بندرعباس برگزار شد.
وی گفت: چهار داور هم بر این دوره از مسابقات نظارت دارند.
در پایان این دوره از مسابقات ۳ بانو برگزیده میشوند.