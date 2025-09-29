مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: اندازه‌گیری به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای زندگی اجتماعی و اقتصادی بشر، نقشی غیرقابل انکار در برقراری نظم، دقت و اعتماد ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور اظهار داشت: از معاملات روزمره نظیر خرید کالا و خدمات تا فرآیند‌های پیچیده صنعتی، همگی بر پایه نظامی صحیح و دقیق از اندازه‌گیری استوار است و بدون وجود مرجعیت مطمئن، امکان تحقق عدالت در دادوستد‌ها و تضمین کیفیت کالا‌ها و خدمات وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت علم اندازه‌شناسی (مترولوژی) افزود: مترولوژی زیربنای اصلی تمامی فعالیت‌های مرتبط با سنجش و اندازه‌گیری است که از یک سو استاندارد‌های لازم را برای واحد‌های اندازه‌گیری تدوین کرده و از سوی دیگر، دقت ابزار‌ها و وسایل سنجش را پایش و کنترل می‌کند.

به گفته قیصی پور؛ این فرآیند از بروز خطا‌هایی که می‌تواند منجر به خسارت‌های اقتصادی یا تهدید ایمنی اجتماعی شود، جلوگیری می‌کند.

مدیر کل استاندارد خوزستان با بیان نقش مرکز اندازه‌شناسی سازمان ملی استاندارد ایران، تصریح کرد: این مرکز به‌عنوان مرجع اصلی نظام ملی اندازه‌گیری، مسئولیت حفظ، نگهداری و توسعه استاندارد‌های ملی اندازه‌گیری را برعهده دارد و با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و تجهیزات پیشرفته، نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین دقت اندازه‌گیری‌ها دارد. همکاری این مرکز با شبکه جهانی اندازه‌شناسی، زمینه همسویی و تعامل کشور با سایر کشور‌ها را نیز فراهم کرده است.

وی می‌گوید: اداره کل استاندارد خوزستان نیز در چهارچوب مأموریت‌های محوله و تحت نظارت مرکز اندازه‌شناسی، مسئولیت نظارت بر صحت عملکرد وسایل سنجش در سطح استان را عهده‌دار است. این مسئولیت شامل آزمون، کالیبراسیون، بازرسی و صدور تأییدیه معتبر برای وسایل اندازه‌گیری مورد استفاده در بخش‌های مختلف تجاری، خدماتی و صنعتی می‌باشد. نتیجه این فرآیندها، ایجاد اطمینان و اعتماد میان تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و مصرف‌کنندگان است.

قیصی پور در پایان خاطرنشان کرد: توجه به دقت اندازه‌ها و ارتقای نظام اندازه‌شناسی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور است. اداره کل استاندارد خوزستان با پایبندی به این مهم، برنامه‌های نظارتی و آموزشی خود را با جدیت ادامه می‌دهدتا تمامی ذی‌نفعان از مزایای عدالت، شفافیت و اعتماد در فرآیند‌های اندازه‌گیری بهره‌مند شوند.