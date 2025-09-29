به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت : با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز تا روز پنجشنبه سرعت وزش باد‌ها در مناطق غربی، جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و بخش‌هایی از مرکز استان در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود : شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود. تا روز چهارشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست سپس پایان هفته کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته رامشیر، بندرماهشهر و امیدیه با دمای ۴۲ درجه و ایذه با دمای ۱۵.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۰.۹ درجه و کمینه دمای ۲۱.۶ درجه سانتیگراد رسیده است. "