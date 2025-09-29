پخش زنده
امروز: -
در مراسمی، علی اسلامخواه به عنوان مدیرکل جدید زندانهای استان همدان معرفی و از خدمات ۲۸ ماهه حمزه علیخانی بروجنی مدیر سابق، قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سازمان زندانهای کشور و دادیار قضات در این مراسم گفت: اجرای صحیح احکام قضایی، آخرین حلقه زنجیره تحقق عدالت است و سازمان زندانها با ایفای نقش در حوزه تنبیه، اصلاح و بازپروری، این فرآیند را تکمیل میکند.
اسدی افزود: افزایش سرمایه اجتماعی از مهمترین دغدغههای امروز کشور است و کارگزاران نظام باید با عملکرد درست و امیدآفرین، اعتماد عمومی را تقویت کنند، زیرا که دشمنان همواره در تلاشاند ناکارآمدی حاکمیت دینی را القا کنند.
او با اشاره به دشواریهای حرفه زندانبانی تأکید کرد: زندان یک پدیده تلخ، اما اجتنابناپذیر در جوامع بشری است و زندانبانی در ظاهر شغلی کمثمر، اما در حقیقت از اثرگذارترین عرصههای اجتماعی است. .
این مسئول تصریح کرد: کارکنان زندانها با وجود کمترین دیده شدن، مسئولیت سنگین حفظ امنیت، بهداشت، تغذیه، اصلاح و تربیت هزاران زندانی را برعهده دارند.
معاون سازمان زندانهای کشور تأکید کرد: هر گونه غفلت در این حوزه میتواند پیامدهای سنگینی برای جامعه داشته باشد و از اینرو توجه، حمایت و قدردانی از تلاشهای کارکنان زندانها یک ضرورت است.
رئیس کل دادگستری استان همدان هم با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زندانها، کاهش جمعیت کیفری را از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر عنوان کرد.
محمدی گفت: با همکاری مجموعه قضایی و استفاده از نهادهای ارفاقی همچون پابند الکترونیک، همدان توانسته است جزو استانهای موفق کشور در کنترل جمعیت کیفری باشد.
او همچنین به اجرای طرحهای عفو و بخشودگی اشاره و تأکید کرد: در سال گذشته بیش از هزار و پانصد نفر از زندانیان استان مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند که این اقدام علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، آرامش خانوادهها را نیز به دنبال داشت.
محمدی همچنین بر توسعه اشتغال زندانیان تأکید کرد و گفت: همدان در این زمینه رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.
او مشکلات زیرساختی زندانهای همدان، ملایر و نهاوند را نیز مطرح کرد و خواستار تخصیص بودجه برای بهبود فضاهای نگهداری زندانیان شد.
امرایی، معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه خطیر زندانبانی گفت: زندان بخشی از زنجیره اجرای عدالت در جامعه است و باید با کمک خیرین و نهادهای حمایتی، زمینه آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس بیش از پیش فراهم شود.
او همچنین با تبریک کسب رتبههای برتر قضایی استان، از تعامل دستگاه قضایی در مدیریت چالشهای امنیتی و اجتماعی استان قدردانی کرد و تقویت زیرساختهای زندانها را از برنامههای در دست اقدام دانست.
حمزه علیخانی بروجنی، مدیرکل پیشین زندانهای استان همدان نیز در سخنانی به توسعه زیرساختها، ارتقای شاخصهای زندانبانی، اجرای طرحهای پژوهشی، هوشمندسازی زندانها و آزادی بیش از ۹۰۰ نفر از زندانیان اصلاحشده اشاره کرد.