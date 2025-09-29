پخش زنده
امروز: -
میرترابی مربی تیم بعثت پس از پیروزی ارزشمند بعثت کرمانشاه برابر صنعت نفت آبادان، بهدلیل مدیریت تاکتیکی و انگیزهبخشی مؤثر به بازیکنان به عنوان مربی برتر هفته پنجم لیگ یک معرفی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،در هفته پنجم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم بعثت کرمانشاه در دیداری حساس موفق شد با نتیجه ۲ بر یک صنعت نفت آبادان را شکست دهد.
این برد علاوه بر سه امتیاز ارزشمند، صعود بعثت به جایگاه پنجم جدول را به همراه داشت.
عملکرد هوشمندانه تیم بعثت به رهبری محمد میرترابی در دقایق کلیدی مسابقه، نظر کارشناسان را جلب کرد و در نهایت موجب شد او بهعنوان مربی برتر هفته پنجم انتخاب شود.
کارشناسان ورزشی، مدیریت تاکتیکی میرترابی و توانایی او در ایجاد انگیزه میان بازیکنان را از عوامل اصلی این انتخاب دانستند.
گفتنی است در هفته پنجم لیگ یک، مربیانی چون رضا عنایتی (سایپا)، فرزاد حسینخانی (مس کرمان)، مهدی رجبزاده (پارس جنوبی جم) و فراز کمالوند (نساجی مازندران) نیز تیمهای خود را به پیروزی رسانده بودند.