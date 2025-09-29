

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان در آئین جشن عاطفه‌ها که در مدرسه شاهد دخترانه یاسوج: جشن عاطفه‌ها جلوه‌ای از همدلی، محبت و نوع‌دوستی است و مدرسه فقط محل آموزش درس نیست، بلکه مکتب مهربانی و انسانیت است.

ایوب رضایی بابیان اینکه مدرسه باید مکتب مهربانی، همدلی و انسانیت باشد، افزود: این جشن جلوه‌ای زیبا از نوعدوستی و یاری دانش‌آموزان نیازمند است.

رضایی از مدیرکل کمیته امداد استان و روسای شعب شهرستانی کمیته امداد تقدیر کرد و افزود: همکاری آموزش و پرورش و کمیته امداد، فرصتی ارزشمند برای حمایت از دانش‌آموزانی است که ممکن است در مسیر تحصیل با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشند.

رضایی با اشاره به اینکه کمک‌های هرچند کوچک مانند یک دفتر، قلم یا کیف می‌تواند نقشی بزرگ در تداوم تحصیل دانش آموزان نیازمند ایفا کند اضافه کرد: امروز دانش‌آموزان و فرهنگیان با مشارکت در این جشن، نشان دادند که همدلی و نوعدوستی در میان نسل آینده‌ساز این استان زنده و پویاست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان از همه دستگاه‌ها، فرهنگیان و دانش‌آموزان خواست با مشارکت در این حرکت خداپسندانه، زمینه‌ساز استمرار تحصیل برای همه دانش‌آموزان نیازمند باشند و خاطرنشان کرد: امیدوارم با دست در دست هم دادن، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر عدالت آموزشی و رشد علمی فرزندان این استان برداریم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان نیز در این آیین ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و قدردانی از دست‌اندرکاران این مراسمگفت: امروز جشن عاطفه‌ها تنها یک برنامه نمادین نیست، بلکه جشن همدلی، نوعدوستی و حمایت از آینده‌سازان کشور است.

علی‌اصغر قلی‌پور با اشاره به اینکه حدود ۲۷ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد در استان هستند، افزود: این قشر از دانش‌آموزان در دهک‌های پایین درآمدی جامعه قرار دارند و تأمین مایحتاج تحصیلی آنها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها است.

قلی پور با بیان اینکه خوشبختانه امسال با کمک خیران و ۵۵ مرکز نیکوکاری فعال در استان، بیش از ۴۰ هزار بسته نوشت افزار تهیه و بین دانش آموزان نیازمند و توزیع شد، اضافه کرد: علاوه بر دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی، بخشی از این بسته‌ها به سایر نیازمندان نیز اهدا شد.

وی ادامه داد: در کنار اعتبارات داخلی کمیته امداد، همکاری نهاد‌هایی همچون بسیج دانش‌آموزی، بسیج سازندگی، بنیاد علوی، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی نقش مؤثری در تحقق این هدف داشته است.

مدیرکل کمیته امداد استان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی در توزیع کمک‌ها گفت: گاهی برخی خانواده‌ها از چند نهاد مختلف بسته حمایتی دریافت می‌کنند، در حالی که خانواده‌های دیگری محروم می‌مانند و برای جلوگیری از این بی‌عدالتی، ضروری است یک نظام هماهنگ و یکپارچه در توزیع کمک‌ها ایجاد شود.