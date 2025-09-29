پخش زنده
سه جوان فارسی در جمع برترینهای سی و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان کشور قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی پاکفطرت، علیرضا کریمیان و پارسا توانایی در جمع برترین های سی ودومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان کشور قرار گرفتند.
بر اساس اعلام هیأت داوران، علی پاکفطرت با اثری ماندگار در بخش عکاسی، مقام نخست این رشته را به دست آورد.
در بخش خوشنویسی، علیرضا کریمیان با قلمی خوش و ترکیببندی منسجم، رتبه دوم جشنواره را کسب کرد و در بخش تصویرسازی پارسا توانایی با نگاهی متفاوت و روایتی تصویری ویژه، مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفت.
جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان کشور از اوایل دهه هفتاد در رشتههایی همچون نقاشی، خوشنویسی، مجسمهسازی، گرافیک، عکاسی، تصویرسازی و هنرهای نوین تجسمی در حال برگزاری است.