بخش ترانه به جایزه ملی حسین منزوی اضافه شد
سومین دوسالانه جایزه ملی «حسین منزوی» فراخوان خود را در سه بخش مجموعهغزل، تکاثر و ترانه منتشر کرد.
جعفر محمدی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: «جایزه ملی غزل» نخستین جایزه ادبی کشور است که اختصاصی به قالب غزل در شعر فارسی و ترکی پرداخته است.
وی با اشاره به اینکه این جایزه همان جایگاهی را در حوزه غزل دارد که «جایزه جلال» در عرصه داستاننویسی پیدا کرده است، گفت: آمارها نشان میدهد تا پایان دومین دوره این جایزه، بیش از هزار و ۸۰۰ اثر به دبیرخانه رسیده است.
دبیر جشنواره افزود: امسال دبیرخانه اعلام کرده است که آثار در سه بخش داوری خواهند شد؛ مرحله اول شاعران میتوانند یک تا پنج غزل به صورت تک اثر ارسال کنند. در مرحله دوم نویسندگان و شاعران میتوانند کتابهای منتشرشده خود را در حوزه غزل فارسی و ترکی عرضه و در مرحله سوم نیز ترانهسرایان آثار خود را ارسال کنند.
وی گفت: ارسال آثار ترانه سرایان، تازه به جشنواره اضافه شده است زیرا حسین منزوی ترانههای ماندگاری سروده و بسیاری از خوانندگان بزرگ آنها را اجرا کردهاند.
دبیر جشنواره «جایزه ملی غزل حسین منزوی» ابراز امیدواری کرد، این تغییرات باعث افزایش استقبال شاعران و علاقهمندان از سومین دوره این رویداد شود.
شاعران میتوانند آثار خود را تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴، به وبگاه این دبیرخانه به نشانی www.festivalzanjan.ir ارسال کنند.
جشنواره در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ برگزار میشود.