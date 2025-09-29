

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هدایت‌الله ممبنی، دبیرکل فدراسیون فوتبال در مراسم رونمایی از لباس داوری فصل جاری فوتبال کشور اظهار داشت: ضمن خیر مقدم به حضار باید بگویم فدراسیون فوتبال در طول سال‌های اخیر توانسته با رهنمود‌های ریاست محترم فدراسیون و همه ارکان فوتبال و مشارکت هیات رئیسه فصل نوینی را ایجاد کند. برای دومین دوره متوالی در میان ۴۸ کشور آسیایی با وجود اینکه کشور‌هایی مثل عربستان و قطر میزبانی جام جهانی را برعهده داشتند، روند فوتبال در آسیا شدت زیادی گرفته و در بسیاری از مواقع از اروپا هم پیش گرفته است. اینکه فدراسیون فوتبال افتخار دارد در میان نامزد‌های برترین فدراسیون اسیا قرار بگیرد نشان می‌داد با وجود تمام مشکلات موجود در بحث سخت افزاری عملکرد فدراسیون مثبت بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: سازمان لیگ سالانه حدود ۴۰ لیگ را برگزار میکند و فکر می‌کنم در دنیا تنها کشوری باشیم که این میزان لیگ داریم. لیگ‌های کشور‌های مختلف به ندرت شاید ۲ رقمی شوند و نشان می‌دهد همه فضا‌های فوتبال در کشور در حال رشد و توسعه و فعالیت هستند. باید از همه ارکانی که در برگزاری مسابقات فعالیت دارند، تشکر کنم. فوتبال ساحلی و فوتسال آبروی فوتبال ما هستند.

ممبنی درخصوص بازخورد داوری ایران در جامعه بین‌المللی گفت: بیش از ۱۰۰ کشور پیامی از سوی اینفانتینو دریافت نکرده‌اند، اما در ماه‌های اخیر بالای ۵_۶ بار ریاست فیفا پیام‌هایی را برای ما ارسال و از حضور بانوان در ورزشگاه و فعالیت داوران در بخش داوری تشکر کرده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید داشت: مهدی تاج با تلاش شبانه‌روزی در کنار اعضای هیات رئیسه سبب رشد فوتبال شده‌اند. کشور‌هایی هم در کنار فوتبال به ما کمک می‌کنند، شرکت نفت پارس اکنون نزدیک به ۶ سال است در کنار داوری قرار گرفته و داوری ما هم جایگاه خوبی در دنیا دارد. پیام روزتی را دیدید و پیام‌های موافق هم از فیفا دارم که تعجب می‌کنند چگونه ما در کمتر از ۶ ماه، ۱۶۸ مسابقه را با VAR برگزار کردیم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال ادامه داد: هفته چهارم و پنجم هر ۸ بازی با VAR برگزار شده و این تلاش و کوشش که باعث رشد و توسعه داوری شده است، نشان می‌دهد ما در رنکینگ رشد خوبی داشته‌ایم. ناظران و مدرسان ما هم جایگاه خوبی دارند و فدراسیون سعی کرده در همه زمینه‌ها کمک کند تا اتفاقات خوبی بیفتد. در آکادمی‌ها و اعزام‌های خود سرمایه‌گذاری زیادی می‌کنیم که سبب رشد شده است.

وی با اشاره به مراسم برترین‌های آسیا تصریح کرد: در بخش برترین‌های آسیا نیز مرضیه جعفری، سالار آقاپور، مسلم اولادقباد و مهدی طارمی را داریم. ضمن تشکر از حمایت‌های شرکت نفت پارس امیدواریم سایر شرکت‌ها نیز به بخش مسئولیت‌های اجتماعی توجه کنند تا موفقیت‌های خود را با سرعت و شدن بیشتری دنبال کنیم. در نهایت برای همه تیم‌های ملی در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تشکر می‌کنم.