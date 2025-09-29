به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ساعات بعد از ظهر چهارشنبه تا روز جمعه، در قسمت‌های نوار شرق و شمال استان، با افزایش نسبی سرعت وزش باد، احتمال خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار وجود خواهد داشت که می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در ساعات عصر و شب شود.

از لحاظ دمایی تا فردا سه شنبه تغییر محسوسی در دمای هوا نخواهیم داشت اما بعد از آن تا روز پنجشنبه دمای روزانه روند کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.