مطابق بررسی آخرین نقشههای پیش یابی وضع هوا، طی پنج روز آینده آسمان استان صاف در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ساعات بعد از ظهر چهارشنبه تا روز جمعه، در قسمتهای نوار شرق و شمال استان، با افزایش نسبی سرعت وزش باد، احتمال خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار وجود خواهد داشت که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا در ساعات عصر و شب شود.
از لحاظ دمایی تا فردا سه شنبه تغییر محسوسی در دمای هوا نخواهیم داشت اما بعد از آن تا روز پنجشنبه دمای روزانه روند کاهش نسبی دما پیش بینی میشود.