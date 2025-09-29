آتش نشانان ایثارگر، ضامن امنیت و آرامش شهر
شهر دار منطقه یک تهران گفت: نیروهای آتشنشانی هرجا که زندگی جاری باشد حضور دارند و شهر به وجود آنها دلگرم و امیدواراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
هادی حقبین، در مراسم گرامیداشت روز آتشنشانی گفت: نیروهای ایثارگر آتشنشانی در همه ابعاد زندگی شهروندان حاضر هستند و با فرماندهی دقیق و برنامهریزیشده بحرانها را مهار و کنترل میکنند.
او آثار حوادث جنگ اخیر را ناگواردانست و افزود: نیروهای آتشنشانی در جنگ ۱۲ روزه با حضور بهموقع و با وجود صحنههای تلخ و دردآور کنار مردم آسیبدیده و غمدیده بودند و نه تنها آتش حادثه بلکه آتش دل داغداران را تسکین دادند.
محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران، نیز منطقه یک را از مناطق هماهنگ و تعاملگرابا سازمان دانست و آمادگی خود را جهت کاهش فرایندهای شهرسازی اعلام کرد و بر توسعه ایستگاههای موقتی تاکید کرد.
او از شهردار منطقه یک خواست با در اختیار گذاشتن محلی برای استقرار ایستگاه موقت آتشنشانی، بهخصوص در میدان تجریش، سرعت و زمان خدماترسانی به مراکز پرتردد اطراف را ارتقا دهد؛ چراکه ۵۰ درصد حادثهها با حضور نیروهای مستقر حل میشوند تا نیروهای پشتیبان حضور یابند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران به وجود هزارو ۲۰۰ مصدوم و ۶۱ شهید سازمان آتشنشانی نیز اشاره کرد و گفت: حریق های سال ۲۰۲۵ بسیار خطرناکتر، شیمیاییتر و آسیبزا است و نیروهای آتشنشانی درگیر عوارض ناشی از آن هستند.
در پایان مراسم، لوحهای تقدیر به مدیران و کارشناسان آتشنشانی اهدا شد و بار دیگر بر ضرورت پشتیبانی همهجانبه از این مجموعه خدوم و فداکار تأکید شد.