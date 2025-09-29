فرماندار مسجدسلیمان بر ضرورت رونق حوزه گردشگری این شهرستان تاکید کرد و گفت: احیای اماکن تاریخی، بازسازی موزه باستان شناسی و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی گردشگری مسجدسلیمان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری در نشست شورای توسعه گردشگری مسجدسلیمان با محوریت رفع موانع حوزه گردشگری بیان کرد: مسجدسلیمان از حوزه گردشگری و صنایع دستی بسیار خوب و ارزشمندی برخوردار است که باید تلاش شود از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی اظهارکرد: احداث شهرک گردشگری در بخش عنبر مسجدسلیمان باتوجه به ظرفیت‌های موجود در دست بررسی و پیگیری است.

جهانگیری، فراهم کردن زیرساخت‌های حوزه گردشگری را ضروری دانست و گفت: همه باید در راستای پویایی حوزه گردشگری همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار مسجدسلیمان گفت: امروزه گردشگری یکی از صنعت‌های با گردش مالی بالا در سطح دنیا به حساب می‌آید و باید همه با همکاری و تعامل در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های گردشگری مسجدسلیمان حرکت کنیم و موانع موجود رفع کنیم.

وی بیان کرد: پیگیری مشکلات تا حصول نتیجه در راستای اشتغال زایی و مهیا کردن فضای گردشگری و صنایع دستی مسجدسلیمان باید مورد توجه باشد.

جهانگیری افزود: تمام قد از سرمایه گذاران حوزه گردشگری استقبال می‌کنیم و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.