معدن طلای گلوجه در زنجان که حاصل اکتشافات جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است، برای جذب سرمایه گذار فراخوان داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایمیدرو، هدف از برگزاری این فراخوان، سرمایه گذاری در اکتشاف تکمیلی، طراحی، تجهیز، آماده سازی معدن استخراج و فروش ماده معدنی است.

طبق اطلاعات گواهی کشف صادره، ذخیره‌های قطعی این معدن شامل کانسنگ طلا اکسیدی و کانسنگ طلا سولفیدی هر کدام به میزان یک میلیون و هفتصد و ده هزارتن و با عیار میانگین ppm ۳.۴۷ است و حداقل ظرفیت تولید سالانه آن ۱۷۰ هزار تن کانسنگ طلا در نظر گرفته شده است.

مهلت خرید پاکت‌های این فراخوان ۱۲ مهر سال جاری تعیین شده و متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۲۶ مهر ماه جاری پیشنهاد‌های خود را ارائه دهند.

پیش بینی می‌شود نتیجه بررسی پیشنهادات دریافت شده در کمیته‌های تخصصی و اعلام نتیجه مزایده، تا پایان آبان ماه امسال نهایی شود.

محمد آقاجانلو رئیس هیئت عامل ایمیدرو چندی پیش خبر داده بود که این سازمان به زودی دو معدن طلا (زرشوران و گلوجه) را برای جذب سرمایه بخش خصوصی به فراخوان می‌گذارد.

فراخوان فوق از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از ایمیدرو به انجام شده و در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور به ویژه بند ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صورت گرفته است. علاوه بر این، رشد فعالیت بخش معادن و صنایع کشور، رونق تولید داخلی، تامین بخش اعظمی از نیاز زنجیره صنایع داخل، از اهداف جذب سرمایه گذار این معدن طلا است.

معدن طلای گلوجه در شهرستان زنجان بخش قره پشتلو دهستان قره پشتلو بالا (و در کنار دست آبادی گلوجه) واقع شده و گواهی کشف آن در ۲۹ آبان ۱۴۰۳ به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صادر شده است.