به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار خوانسار گفت: درمرحله اول بیش از ۲۰ هزار مترمربع از پیاده رو‌های شهرستان با اولویت خیابان‌های اصلی زیرسازی، بلوک بندی و سنگ فرش می‌شوند.

محسن جاپلقی افزود: تاکنون ده درصد از پیاده رو‌های خیابان ۱۳ محرم و آیت الله علوی (ره) انجام شده است.

وی گفت: مرحله بعدی اصلاح خیابان آیت اله خوانساری (ره) و خیابان امام (ره) است و رفت و آمد افراد روشندل نیز در این طرح پیش بینی شده است.

همچنین خط کشی و نصب علائم هشداری و انتظامی در محور جدید وقدیم بویین میاندشت به الیگودرز اجرا شد.

حمید رضا رحیمی رئیس اداره راهداری وحمل و نقل جاده‌ای بوئین میاندشت با اشاره به اینکه محور بویین میاندشت به الیگودرز یکی از محور‌های مهم استان به شمار می‌رودگفت: با ۱۵ میلیارد ریال هزینه خط کشی ۳۰ کیلومتر از این مسیر به صورت سه خط اجرا شد.