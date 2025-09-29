شناسایی برنامه‌های پرمخاطب صدا و سیما و آماده‌سازی محتوای هدفمند برای هر یک از آنها، لازمه دیده‌شدن بهتر پویش در سطح ملی و استانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، دبیر ستاد «ایران‌جان» در خراسان جنوبی، با اشاره به ضرورت بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های رسانه ملی، بر لزوم شناسایی برنامه‌های پرمخاطب تأکید کرد و گفت: برای افزایش اثربخشی پویش، لازم است برای هر برنامه محتوای مناسب و هدفمند آماده شود.

کامیابی با بیان اینکه تعامل مؤثر با تهیه‌کنندگان و برنامه‌سازان شبکه‌های سراسری و استانی نقش کلیدی در گسترش ابعاد پویش دارد، افزود: از برنامه‌سازان و تهیه کنندگان می‌خواهم ایده‌های ناب و خلاقانه‌ای برای حضور مؤثر در برنامه‌های مختلف ارائه دهند تا بتوانیم بازتاب گسترده‌ای از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های استان در شبکه‌های مختلف رسانه ملی داشته باشیم.

دبیر ستاد ایران‌جان خراسان جنوبی با اشاره به تنوع قالب‌های برنامه‌سازی گفت: برنامه‌های معنوی و مذهبی شبکه‌های مختلف می‌توانند از بقاع متبرکه و اماکن مقدس استان پخش شوند و با این کار، فرهنگ و آیین‌های محلی به تصویر کشیده شده و ارتباط عمیق‌تری با مخاطبان برقرار شود.

کامیابی افزود: برنامه‌های سلامت نیز در شبکه‌های مختلف با حضور کارشناسان استان روی آنتن می‌روند تا ظرفیت‌های علمی استان معرفی شود.

به گفته وی آموزش غذا‌های محلی استان در برنامه‌های آشپزی، یکی از روش‌های جذاب برای معرفی فرهنگ بومی خراسان جنوبی است که در کنار نمایش آداب سنتی، به تقویت حس تعلق مردم نیز کمک می‌کند.

وی گفت: بخش‌های مختلفی مانند برنامه‌های اقتصادی، میزگرد‌های تحلیلی، اخبار، برنامه‌های علمی، فرهنگی، هنری، آموزشی و همچنین برنامه‌های تفریحی و سرگرمی نیز می‌توانند با بهره‌گیری از سوژه‌های استانی، محتوای متنوع و مؤثری در چارچوب اهداف پویش ایران‌جان ارائه دهند.

کامیابی تأکید کرد: هدف ما دیده‌شدن مؤثرتر استان و روایت دقیق‌تر ایران‌جان از طریق ظرفیت‌های رسانه‌ای استانی و ملی است که تنها با مشارکت فعال و خلاقانه برنامه‌سازان محقق خواهد شد.