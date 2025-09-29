به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گیلان در جشن عاطفه‌ها که امروز به طور نمادین در دبستان کوثر رشت برگزار شد گفت: دانش آموزان گیلانی امروز هدایای خود را به بیش از ۱۸هزار دانش آموز نیازمند گیلانی اهدا کردند.

سید مجتبی جلالی پور افزود: سال گذشته۲۲میلیارد تومان در جشن عاطفه در یک ماه برگزاری این مراسم جمع آوری و به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این مراسم گفت: دانش آموزان باید در مدارس همدلی و همیاری یاد بگیرند، چیزی که کشور بیشتر از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

در پایان این مراسم دانش آموزان هدایای خود را به صندوق ریختند.