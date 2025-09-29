پخش زنده
زنگ عاطفهها در مدارس گیلان، امروز به طور نمادین در دبستان کوثر رشت به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گیلان در جشن عاطفهها که امروز به طور نمادین در دبستان کوثر رشت برگزار شد گفت: دانش آموزان گیلانی امروز هدایای خود را به بیش از ۱۸هزار دانش آموز نیازمند گیلانی اهدا کردند.
سید مجتبی جلالی پور افزود: سال گذشته۲۲میلیارد تومان در جشن عاطفه در یک ماه برگزاری این مراسم جمع آوری و به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.
نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان هم در این مراسم گفت: دانش آموزان باید در مدارس همدلی و همیاری یاد بگیرند، چیزی که کشور بیشتر از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.
در پایان این مراسم دانش آموزان هدایای خود را به صندوق ریختند.