به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیرمهدی سعیدی نوا فرنگی کار قمی وزن ۷۲ که در قالب تیم منتخب کشورمان به این رویداد بین المللی اعزام شده بود، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر یژکوف از روسیه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۴ ادیلوف از روسیه را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر فدوروف از روسیه را از پیش رو برداشت و راهی دیدار فینال شد. سعید نوا در این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب گارگین گیولومیان از روسیه شد و به مدال نقره رسید.