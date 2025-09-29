برگزاری هفدهمین شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزاری هفدهمین شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزاری هفدهمین شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزاری هفدهمین شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزاری هفدهمین شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزاری هفدهمین شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزاری هفدهمین شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزاری هفدهمین شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ هفدهمین ویژه‌برنامه «شب خاطره» با حضور جمعی از فرماندهان وپیشکسوتان سپاه، ارتش، فراجا، وزارت دفاع و ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با مشارکت سازمان پیشکسوتان سپاه، در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

مراسم با نمایش فیلم «اتاقک گِلی» آغاز و با سخنرانی چهره‌های برجسته نظامی و روایت‌هایی از خط مقدم، به صحنه‌ای از همدلی، افتخار و بازخوانی حماسه‌های ماندگار تبدیل شد. از جزیره مجنون تا جاده اهواز–خرمشهر، از آرپی‌جی‌های ناقص تا خاکریز‌های ایمان، شب خاطره امشب، یادآور روز‌هایی بود که ملت ایران با دستان خالی، اما دل‌هایی سرشار از ایمان، در برابر دشمن ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک وطن به بیگانه واگذار شود.

سردار سرتیپ دوم پاسدار علیرضا عظیمی جاهد، مسئول سازمان پیشکسوتان سپاه، در سخنرانی آغازین خود با اشاره به نقش‌آفرینی نیرو‌های مسلح در دوران دفاع مقدس گفت: ما در جنگ برای زرهی، توپخانه و پدافند سرآمد بودیم. رژیم سفاک می‌گفت همه‌جا را با خاک یکسان کرده‌ام، اما از نظر معنوی ما پیروز بودیم. این وعده الهی است.

وی با تجلیل از شهدای ستاد کل نیرو‌های مسلح از جمله سپهبد شهید باقری، سپهبد شهید رشید و سردار ربانی، تأکید کرد: امروز افتخار داریم که راه این شهدا را ادامه دهیم. برای تجدید عظمت اسلام و مسلمین، صلوات بزرگی بفرستیم.

امیر سرتیپ دوم جعفر حسن‌لو، رئیس کانون بازنشستگان آجا استان تهران، با ادای احترام به فرماندهان پیشکسوت و همسران ایثارگران گفت: اگر امروز فرزندان عزیزی دارید، این همسران شما بودند که در نبودتان، همه چیز را مدیریت کردند. خانواده‌های شهدا هر آنچه داشتند، در طبق اخلاص گذاشتند برای عظمت اسلام و حفظ ایران اسلامی.

یکی از فرماندهان پیشکسوت ارتش جمهوری اسلامی ایران، با ذکر خاطره‌ای از حضور خود در جزیره مجنون در اسفند ۱۳۶۲، فضای مراسم را به عمق حماسه‌های دفاع مقدس برد.

وی افزود: فاصله ما با نیرو‌های عراقی فقط ۵۰ متر بود. اگر با سنگ هم می‌زدند، به ما می‌خورد. در آن شرایط، خاکریز کوتاه بود، امکانات کم بود، اما با حفر سنگر‌های روباه، جان رزمندگان را حفظ کردیم.

وی با بغض از استوار پسندید، درجه‌دار بی‌سیم‌چی خود یاد کرد که با ایثار و شجاعت، جان خود را برای نجات فرمانده‌اش به خطر انداخت: گلوله‌ای به او خورد و شهید شد. این یعنی ایثار واقعی.

ناصر صادقی پیروز، رئیس کانون بازنشستگان وزارت دفاع، با نگاهی تاریخی به اهمیت هفته دفاع مقدس پرداخت. او با اشاره به آمار ۲۱۳ هزار شهید، ۴۶۰ هزار جانباز و ۴۰ هزار آزاده، گفت: در ۲۰۰ سال گذشته، بخش‌های وسیعی از ایران در قرارداد‌های تحمیلی جدا شد. اما در ۴۷ سال حکومت جمهوری اسلامی، حتی یک وجب از خاک کشور به بیگانه واگذار نشد. خون دادیم، جان دادیم، اما خاک ندادیم.

وی با مرور قراردادهایی، چون ترکمانچای، پاریس، گل اسمیت، آرخان، ۱۹۱۹، سعدآباد و واگذاری بحرین، تأکید کرد: اگر این مناطق امروز جزو ایران بودند، کشور با بحران کم‌آبی مواجه نبود. دفاع مقدس نقطه‌ای بود که ملت ایران ایستاد و اجازه نداد تاریخ تکرار شود.

سردار ناصر دهقان، پیشکسوت سپاه، با ذکر خاطراتی از عملیات بیت‌المقدس در اردیبهشت ۱۳۶۱، از ادغام یگان‌های سپاه و ارتش برای تشکیل نیرویی قدرتمند گفت: گردان‌های سپاه یکی پس از دیگری تبدیل به لشکر شدند. فرماندهی با حاج احمد متوسلیان بود. من آرپی‌جی‌زن بودم. از هر سه تا آرپی‌جی، یکی عمل نمی‌کرد. این باعث شهادت خیلی از بچه‌ها شد.

وی با توصیف صحنه‌های عاشورایی در پشت جاده اهواز–خرمشهر، از پاتک سنگین نیرو‌های زرهی عراق گفت: حاج احمد روی خاکریز قدم می‌زد، رجز می‌خواند و بچه‌ها را به مقاومت دعوت می‌کرد. نفربر‌های ارتش وارد عمل شدند، آتش سنگین ریختند و خط تثبیت شد.

در پایان، سردار دهقان از لحظه مجروحیت خود، انتقال به پشت جبهه و بمباران مجدد توسط هواپیما‌های دشمن گفت و از مدیریت موزه دفاع مقدس برای برگزاری این مراسم تشکر کرد.