پخش زنده
امروز: -
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان، از کسب دو رتبه برتر دانشآموزان لرستانی در مسابقات قرآن، عترت و نماز کشور خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛احسان پیرداده بیرانوند گفت:در چهل و سومین دوره ی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزان سراسر کشور ، احمدرضا نوروزی از آموزش و پرورش ناحیه یک خرمآباد در رشته ی احکام و سیدطاها فیروزینیا از بروجرد در رشته ی مداحی موفق به کسب رتبه برتر کشوری شدند.
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر نقش تربیت دینی در شکلگیری شخصیت دانشآموزان افزود: مسابقات قرآن، عترت و نماز دانشآموزی هر ساله با هدف ترویج معارف اسلامی، تقویت بنیه اخلاقی و دینی نسل آینده و کشف استعدادهای قرآنی در کشور برگزار میشود.