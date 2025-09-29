به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس، شهرستان دلیجان میزبان سردار عمو مهدی، فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی بود.

در این سفر یک‌ روزه، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی افتتاح و چند طرح جدید نیز کلنگ‌زنی شد.

افتتاح کلینیک دندان‌ پزشکی با چهار یونیت تخصصی، افتتاح صفحات خورشیدی با ظرفیت پنج مگاوات، شروع به کار نمایشگاه فرهنگی «خاک عشق»، دیدار با خانواده شهید والامقام مسلم رجبی، کلنگ‌زنی ساخت شش واحد مسکونی سازمانی، افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، بازدید از گنجینه دفاع مقدس دلیجان و افتتاح سالن جلسات سپاه ناحیه دلیجان از جمله این طرح ها بود.

همچنین کنگره شش هزار و ۲۵۶ شهید استان مرکزی با نقش آفرینی دانش آموزان در این شهرستان آغاز شد.