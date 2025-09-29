به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در مراسمی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز ایمنی، با تبریک این ایام به خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مردم ولایت‌مدار استان، دفاع مقدس را مدرسه‌ای بزرگ برای نسل‌های امروز و آینده دانست و بر ضرورت پایبندی به آرمان‌های شهدا تأکید کرد.

وی با یادآوری خاطرات و فضای معنوی آن دوران گفت: حال و هوای دفاع مقدس حال و هوای خاصی بود؛ روز‌هایی که هر بار به یادشان می‌افتیم غبطه می‌خوریم و از خود می‌پرسیم که چگونه آن جوانان با همه محدودیت‌ها توانستند با ایمان و ایثار از کیان کشور دفاع کنند.

شیخی ادامه داد: امیدواریم با هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری و با تکیه بر تجربه آن سال‌ها، امروز نیز بتوانیم مشکلات و چالش‌های کشور را پشت سر بگذاریم. پایبندی به خون شهدا و راه آنان، رمز اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنانش به مسئولیت‌های امروز صنعت گاز اشاره کرد و گفت: کم‌کم به روز‌های سرد سال نزدیک می‌شویم و وظایف همکاران ما سنگین‌تر می‌شود. استمرار جریان گاز و تأمین انرژی پایدار برای مردم، اصلی‌ترین وظیفه ماست. امیدوارم با تلاش شبانه‌روزی کارکنان بتوانیم زمستانی بدون قطعی گاز را پشت سر بگذاریم و خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم عزیزمان باشیم.

شیخی در پایان با تقدیر از همکاران صنعت گاز استان خاطرنشان کرد: صنعت گاز با وجود همه دشواری‌ها، متعهد به خدمت‌رسانی صادقانه به مردم است و امیدواریم این تلاش‌ها در راستای تحقق آرمان‌های شهدا و رضایت مردم، برگ زرینی در کارنامه ما باشد.