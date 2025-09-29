پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز ایمنی، مراسمی در شرکت گاز آذربایجانغربی با حضور جمعی از پرسنل این شرکت برگزار شد.
به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز ایمنی، مراسمی در شرکت گاز آذربایجانغربی با حضور جمعی از پرسنل این شرکت برگزار شد.
در این مراسم، برنامههای متنوع فرهنگی و هنری اجرا شد که فضایی معنوی و حماسی به محفل بخشید. همچنین با هدف ایجاد نشاط در میان کارکنان و تقویت روحیه مشارکت، مسابقاتی نیز برگزار شد که با استقبال حاضرین مواجه گردید.
برگزاری این مراسم، علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، فرصتی برای تاکید دوباره بر اهمیت ایمنی در محیط کار بود. مدیران و کارکنان شرکت گاز آذربایجانغربی با حضور فعال در این برنامهها، بر تداوم مسیر ایثار، تلاش و خدمترسانی در کنار رعایت اصول ایمنی تاکید کردند.
گفتنی است؛ این مراسم با تجلیل از پرسنل نمونه حوزه حراست و برندگان مسابقات مربوط به حوزه ایمنی، دلنوشته و پیامکی پایان یافت.