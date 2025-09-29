پخش زنده
امروز: -
چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران به میزبانی استان کردستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان با اعلام این خبر گفت: این دوره از مسابقات از ۲۶ مهرماه آغاز میشود و تا ۶ آبانماه ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین سعید کریمی افزود: در این دوره، برترین قاریان، حافظان و مرتلان قرآن کریم از سراسر کشور در شهر سنندج با یکدیگر به رقابت میپردازند و در پایان، نفرات برتر هر رشته معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به آمادگی کامل استان برای میزبانی این رویداد ملی گفت: تمام زیرساختهای اجرایی، فرهنگی، اقامتی و رسانهای برای برگزاری شایسته مسابقات فراهم شده است.
کریمی بر نقش مسابقات قرآن در ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای فضای معنوی جامعه تأکید کرد و افزود: این رویداد قرآنی، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و دینی استان کردستان به شمار میرود.
مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشتههای مختلف قرائت، حفظ و ترتیل، با حضور داوران برجسته ملی، برگزار خواهد شد.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی و پوشش رسانهای مسابقات، علاقهمندان میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی سازمان اوقاف به نشانی www.oghaf.ir مراجعه کنند.