وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اجرای کامل طرح جی نف، اطلاعات و داده‌هایی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد که روند خدمات رسانی دستگاه‌ها را ارتقا می‌دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، آقای سید ستار هاشمی در نشست کنترل کیفیت شبکه ارتباطات استان ایلام افزود :وضع ارتباطاتی استان رو به رشد است و طرح ملی جی نف هم که از تاکیدات رییس جمهور است در این استان باید با شتاب بیشتری انجام شود .

وی گفت : تاکید آقای پزشکیان این است که دولت چهاردهم اقداماتش را در طرح جی نف تبیین کند چرا که تعیین تکلیف کدپستی در همه مناطق کشور همانند کد ملی اهمیت دارد و تا طرح کدپستی به طور کامل اجرا نشود در اجرای طرح های داده محور با مشکل مواجه می شویم .

آقای هاشمی افزود : استان ایلام در ایام اربعین خدمات شایانی به زائران ارایه می کند و قابل تقدیر است و ما هم موظفیم در مسیر تردد آنها خدمات ارتباطی لازم را ارایه کنیم و اگر مشکلات تامین برق در استان به حد قابل توجهی حل شود ما هم در بحث برقراری ارتباطات پرسرعت و با کیفیت می توانیم گامی جدی برداریم .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود : وقتی یک روستا به آب یا برق متصل شود صرف نگهداری آن مهم است اما در بحث ارتباطات ما مرتب با تغییر فناوری مواجهیم و پوشش و ارتباط با کیفیت باید مستمر انجام شود که بدون تعامل مسئولان استانی امکان پذیر نیست .

آقای هاشمی گفت: زمانی نیاز ما فقط مکالمه و پیامک بود اما اکنون با اینترنت و نسل پنجم آن مواجهیم و باید جهشی در پوشش این نسل در کشور و استان ایلام انجام شود .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود : در گزارش های ارائه شده در جلسه امروز ، وضعیت استان ایلام با دیگر استانها مقایسه شد و باید انسجامی در این بخش انجام شود که در همه حوزه های ارتباطی و فناوری ابتدای دولت کجا بودیم و در پایان دولت چهاردهم به کجا می خواهیم برسیم .

آقای هاشمی افزود : درباره عملکرد پست بانک و تامین ارز اربعین هم اقدامات قابل توجه و تسهیل کننده امور مردم انجام شد که این جنس اتفاقات باید تقویت و‌ مشابه آن انجام شود چرا که رضایت مندی مردم را به دنبال دارد .

وی گفت : بحث امنیت شبکه ها هم از موضوعات مد نظر ما به ویژه در ماه های اخیر است و باید این امنیت توسط مجموعه های استانی انجام شود و به آنها اختیار بدهیم تا امنیت سایبری به میزان قابل توجهی ارتقا پیدا کند .