مدیرعامل سهام عدالت در استان یزد: سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ از روز چهارشنبه به حساب سهامداران واریز خواهد شد و این فرآیند طی سه تا چهار روز تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فلاح گفت: سود سهام عدالت سال ۱۴۰۲ از روز چهارشنبه به حساب سهامداران واریز خواهد شد و این فرآیند طی سه تا چهار روز تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در استان یزد بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر سهامدار عدالت وجود دارد، گفت: کسانی که شماره شبای بانکی خود را به درستی در سامانه سجام ثبت کرده باشند، سود خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل سهام عدالت در استان یزد افزود: سهامداران عدالت به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول شامل افرادی است که سهام یک‌میلیونی دارند و معمولاً خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که سودشان حدود یک میلیون تومان واریز می‌شودو گروه دوم سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی هستند که عمدتاً خانواده‌های عادی را شامل می‌شوند و سود آنها حدود ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.