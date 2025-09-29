به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مریم رسولی گفت: بهزیستی همواره در کنار معلولان قرار دارد و تلاش می‌کند با خدمات و برنامه‌های توانبخشی و اشتغال، کیفیت زندگی این عزیزان را ارتقاء دهد.

وی افزود: این اداره به عنوان متولی حمایت از افراد دارای معلولیت، گسترش زبان اشاره و اشتغال را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

رئیس اداره بهزیستی مراغه اضافه کرد: در شهرستان مراغه ۳۲۲ نفر ناشنوا از خدمات توانبخشی بهره‌مند هستند.

وی از تشکیل کانون ناشنوایان برای افزایش ارتباط بیشتر مددجویان با این اداره خبر داد و با اشاره به برنامه غربالگری شنوایی نوزاد در این شهرستان افزود: در این طرح برای یک هزار و ۷۰۰ نوزاد خدمات شنوایی سنجی ارائه شده است.