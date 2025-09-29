به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در همایش تجلیل از مدیران و خادمان مواکب اربعینی گیلان گفت: خادمان مواکب در برپایی مسائل فرهنگی تلاش و کوشش بیشتری داشته باشند.

آیت الله رسول فلاحتی اظهار کرد: خادمان باید از این ایام بهره لازم را ببرند و در برپایی نماز اول وقت، تلاوت قرآن، قرائت زیارت عاشورا و سایر امور تلاش بیشتری داشته باشند.

امام جمعه رشت ادامه داد: کار خادمان و خدمت رسانی آنان کاری بسیار ارزنده و پاک است و باید خود نیز پاک باشند تا بتوانند به خوبی به زائران خدمت رسانی کنند.

وی تصریح کرد: ما باید خروجی‌های اربعین را مدنظر قرار دهیم و نقاط ضعف را برطرف کنیم و به نقاط مثبت توجه بیشتری داشته باشیم و بیشتر روی آن نقاط کار کنیم.

نماینده ولی فقیه در گیلان به اهمیت زیارت و مراسم اربعین اشاره کرد و افزود: زیارت نوعی جهاد است، زیرا ابزاری برای نجات انسان و تشکیل حکومت الهی است.

آیت‌الله فلاحتی بیان کرد: استکبار جهانی از عزاداری‌هایی که باعث خیزش حرکت دینی نمی‌شود، هراسی ندارند، اما از عزاداری‌هایی همچون عزاداری‌های ایرانیان و همچنین پیاده روی اربعین هراسانند.